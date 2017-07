Chinesen in der Ostsee

Die chinesische Marine nimmt erstmals an einem Manöver in der Ostsee teil. Wie westliche Medien am Dienstag meldeten, sichteten niederländische Marineschiffe eine chinesische Flottille auf dem Weg durch die Nordsee. Der Verband besteht aus einem Raketenzerstörer, einer Fregatte und einem Versorgungsschiff. Er soll Ende der Woche im russischen Hafen Baltijsk im Gebiet Kaliningrad eintreffen. Das Manöver soll nach einer Phase in der Ostsee später vor den Pazifikküsten Russlands und Chinas fortgesetzt werden, nach anderen Informationen auch in der subpolaren Barentssee. Zugleich wurden das zweitgrößte Überwasserschiff der russischen Marine, der atomar angetriebene Raketenkreuzer »Piotr Welikij«, und ein Atom-U-Boot der »Typhoon«-Klasse aus dem Nordmeer in die Ostsee geschickt – allerdings nicht zur Teilnahme an der Übung, sondern zu einer Schiffsparade in St. Petersburg zum »Tag der Marine« am 30. Juli.

Offizieller Zweck der russisch-chinesischen Marinemanöv...