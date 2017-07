Altersarmut abwenden

Am Dienstag machte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit einem »Rentenfloß im Regierungsviertel« in Berlin auf seine Kampagne aufmerksam: »Rente muss für ein gutes Leben im Alter reichen. Dazu gehört eben auch, sich auch mal einen Urlaub leisten zu können. Damit das auch für künftige Generationen möglich ist, braucht es einen Kurswechsel in der Rentenpolitik – und zwar jetzt!« erklärte die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung.

Am Vorabend stellte der DGB in Berlin zum Thema eine Leseempfehlung vor – »am besten noch vor der Bundestagswahl«. In »Rente mit 70. Ein Schwarzbuch« kommen Beschäftigte aus unterschiedlichen Sektoren zu Wort, die ihre Arbeits- und voraussichtliche Rentensituation schildern.

Annelie Buntenbach, Mitglied im DGB-Bundesvorstand und Mitherausgeberin, sagte am Montag abend bei der Buchvorstellung, man habe mit der Kampagne »einen Nerv getroffen«. Denn Millionen Menschen hätten Angst vor Altersarmut.

Einerseits sei für diese ungewiss...