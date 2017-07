Soll ja Glück bringen

Hertha BSC gegen Rot-Weiß Erfurt und VfL Bochum gegen Carl Zeiss Jena? Wir befinden uns in der Saisonvorbereitung, meine Damen und Herren. Beim »Thüringer Mediencup« am vergangenen Wochenende kam zueinander, was kaum zusammengehört. Bochum spielt eine Liga höher als die beiden Thüringer Teams, Hertha gar in der Bundesliga.

Für Erfurt und Jena war das in vier Stadien ausgetragene Turnier die Generalprobe vor dem Drittligaauftakt Ende dieser Woche. Beide traten dabei nur gegen die höherklassigen Mannschaften an, nicht gegeneinander. Schade eigentlich, aber Liebhaber des thüringischen »Clásico« werden nach Jahren bitterer Abstinenz durch Jenas Aufstieg in die dritte Liga ja bald wieder auf ihre Kosten kommen.

In Gera wurden die Jenaer am Sonnabend vom VfL 2:5 abgefertigt, die Erfurter einen Tag später in Gotha gar mit 0:6 zermalmt. Auf Bochums Bank saß Trainer Ismail Atalan, keine Woche im Amt. Er führte in der vergangenen Saison die Sportfre...