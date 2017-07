Aufschwung in Sicht

Das kubanische Parlament in Havanna hat am Freitag eine Halbjahresbilanz der wirtschaftlichen, außenpolitischen und sozialen Situation des Landes gezogen. Außerdem fasste es neue Beschlüsse, die laut Parteizeitung Granma »von zentraler Bedeutung« für die Entwicklung der Nation sind. Präsident Raúl Castro hob in der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause die Fortschritte bei der Umsetzung des »Tarea Vida« (Lebensaufgabe) genannten Planes gegen die Folgen des Klimawandels hervor. Die Nationalversammlung hatte dazu ein neues Gesetz zum Schutz der Binnengewässer verabschiedet. Im Zentrum der Debatten stand allerdings die ökonomische Entwicklung.

Nach einem Rückgang um 0,9 Prozent im vergangenen Jahr war das Bruttoinlandsprodukt in der ersten Hälfte 2017 um 1,1 Prozent gewachsen, was auch den Prognosen entspricht. Der Wirtschaftsminister Ricardo Cabrisas Ruiz rechnet im zweiten Halbjahr mit einem ähnlichen Ergebnis. Auch 2018 soll laut kubanischen Ökonomen ...