Streit über Bundeswehrabzug aus Konya

Nachdem die türkische Regierung am Freitag überraschend einen bereits vereinbarten Besuch deutscher Abgeordneter auf dem NATO-Stützpunkt im mittel­anatolischen Konya unter Verweis auf den schlechten Zustand der deutsch-türkischen Beziehungen verweigert hat, wird in Deutschland der Ruf nach einem Abzug der Bundeswehrsoldaten laut. Die Bundeswehr stellt ein Drittel der Besatzung der in Konya stationierten AWACS-Radaraufklärungsflugzeuge der NATO zur Luftraumüberwachung.

»Kein Besuch, kein Konya«, erklärte am Sonntag die Sprecherin der Linksfraktion für internationale Beziehungen, Sevim Dagdelen, wobei die Linke grundsätzlich den Abzug der Bundeswehr aus der Türkei fordert. NATO und EU müssten sich entscheiden, »wie lange sie noch mit einem Regime zusammenarbeiten wollen, das Menschenrechte, Rechtsstaat und Demokratie mit Füßen tritt«, so Dagdelen. Ein Jahr nach dem vereitelten Militärcoup sei die Türkei von der Demokratie weiter entfernt denn je.

Die V...