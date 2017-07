Von IFG bis BaumSchVO

Jeder Blick vom Balkon lässt den Gram tiefer werden. Seit Jahren werden auf dem Hof des Mietshauses nebenan Bäume gefällt. Jedes Jahr einer. Der Charme des romantisch heruntergekommenen Areals schwindet. Im Häusermeer von Berlin-Mitte sind solche parkähnlichen Anlagen inzwischen eher die Ausnahme. Man sollte sie pflegen, statt sie abzuholzen. Naturschützer denken darüber nach, ob sich die kleinen Grünoasen im zugebauten Berlin unter Gartendenkmalschutz stellen lassen.

Der begrünte Hof auf dem Nachbargrundstück wurde zu DDR-Zeiten angelegt und bepflanzt. Er verströmt dezent ein bestimmtes historisches Flair. Wenn man Sinn für Details hat, gibt es da vieles zu genießen. Noch.

Am 8. Februar dieses Jahres schreckte mich das Geräusch einer Kettensäge auf. Ich kenne diesen Sound inzwischen, schnappte mir die Kamera und blickte aus dem Fenster. Tatsächlich: In orangen Arbeitswesten fuhrwerkten da zwei Holzfäller an einem dicken, hohen Baum herum, der bislang nie...