Wendepunkt der Revolution

Der erste Allrussische Rätekongress trat am 16. (3.) Juni 1917 in Petrograd zusammen. Insgesamt waren 790 Delegierte anwesend, größtenteils Menschewiki (Minderheitsfraktion der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands), ein kleinerer Teil gehörte den Sozial­revolutionären an. Nur 103 Delegierte, also 13 Prozent, waren Bolschewiki. Der Kongress sprach sich für die Teilnahme der Sozialisten an der bürgerlichen Provisorischen Regierung, für die »Vaterlandsverteidigung«, für die »Freiheitsanleihe« und für die Unterstützung der von der Entente geforderten Offensive an der Front des Ersten Weltkriegs aus. Lenin trat auf dem Kongress zweimal auf. Angesichts der Zusammensetzung der Delegierten fanden seine Reden wenig Anklang. Seine Ausführungen wurden wiederholt von unfreundlichen Zurufen der Mehrheit und dem Beifall der Minderheit unterbrochen.

Wenn wir die Macht in unsere Hände nehmen, werden wir den Kapitalisten Zügel anlegen, und dann wird es nicht der ...