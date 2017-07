Die RBB-Reporter – ­Zwischen zwei Welten

Cengiz mag die Glocken der Kirche, an der er wohnt. Obwohl er ein zutiefst gläubiger Moslem ist. Auch den türkischen Präsidenten Erdogan findet er gut, wie seine Familie. Beim Türkei-Referendum haben sie für ihn gestimmt. Im türkischen Fernsehen sahen sie, wie niederländische Beamte ihre Hunde auf die türkische Familienministerin hetzten. Das hat sie getroffen, tief. Auch Mustafa K., ein Weddinger Unternehmer, bestätigt das. Das Gefühl der Demütigung begann für viele eigentlich schon in der ersten Generation der Gastarbeiter – als sie wie Ackergäule untersucht wurden, ob sie zur Arbeit in Deutschland geeignet seien. »Geh doch rüber« zu rufen, kann sicher nicht die Lösung sein. Aber Kom...