Streik in Kragujevac

Die Arbeiter bei FIAT in Serbien sind im Streik. Am Mittwoch haben die beiden Schichten im Werk Kragujevac mit deutlicher Mehrheit beschlossen, weiterhin im Ausstand zu bleiben. Am Donnerstag kündigten die Streikenden an, die Maßnahmen zu radikalisieren. Gleichzeitig sollen die Gespräche mit dem serbischen Wirtschaftsministerium fortgesetzt werden, wie der Fernsehsender N1 berichtete.

Die Beschäftigten hatten die Arbeitsniederlegung am 27. Juni begonnen. 2.460 Menschen sind bei dem Autokonzern beschäftigt. Die Streikenden verlangen eine Erhöhung der Löhne von 38.000 auf 50.000 Dinar, rund 416 Euro, bezahlte Überstunden und die Einstellung zusätzlicher Kollegen oder eine bessere Organisation der Arbeit.

Die Bedingungen im FIAT-Werk seien nach Schilderungen der Beschäftigten miserabel. Wenn Kollegen ausfielen, müsste dies durch Mehrarbeit ausgeglichen werden. Außerdem ...