Verdi wird umgekrempelt

An Diskussionen mangelt es in Verdi derzeit nicht. Wohl die spannendste unter ihnen: Wie geht es mit der Organisation weiter? Seitdem der Bundesvorstand des Verbands Ende Juni ein Positionspapier zur »Zukunft der Fachbereiche in Verdi« vorlegte, wird darüber in etlichen ehrenamtlichen Gremien gesprochen. Denn der Vorschlag der Verdi-Leitung ist weitreichend: Aus bisher 13 Fachbereichen – ihnen werden die verschiedenen Branchen und Berufe, die Verdi betreut, zugeteilt – sollen künftig nur noch vier werden (siehe jW vom 5. Juli).

Angedacht ist, diverse Fachbereiche zusammenzulegen. Am Ende des Prozesses stünden dann in der Regel deutlich größere Gliederungen als bisher. Im Papier des Bundesvorstands heißt es dazu, »Unschlüssigkeiten in der bisherigen Struktur« müssten ebenso wie die zuletzt »unterschiedlichen Branchenentwicklungen« auf den Prüfstand. Und weiter: »Bisherige Schnittstellen zwischen verschiedenen Fachbereichen, teils auch Verdi-interne Tarifko...