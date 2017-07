Gender Trouble

Trotz aller Versuche des Veranstalters, politische Realitäten nach Möglichkeit fernzuhalten, haben sich diese durch die Hintertür eingeschlichen. Eine Debatte über den strukturellen Sexismus im Sport ließ sich in diesem Jahr in Wimbledon kaum überhören. Meist wird sie im Tennis ja im Kontext des Preisgeldes geführt. Es sei daran erinnert, dass Wimbledon 2007 als letztes Grand-Slam-Turnier gleiches Preisgeld im Damen- und Herreneinzel einführte (zum Vergleich: US Open 1973, Australian Open 2001, French Open 2006). Die damalige Initiative der fünfmaligen Einzelsiegerin Venus Williams war dabei nicht unwesentlich. Die mittlerweile 37jährige hat in diesem Jahr übrigens zum ersten Mal seit 2009 wieder das Halbfinale erreicht. Als sie 2000 ihren ersten Wimbledon-Titel gewann, war ihre diesjährige Viertelfinalgegnerin Jelena Ostapenko drei Jahre alt.

Anlass der Sexismusdebatte war aber diesmal weniger das Geld als die tägliche Spielansetzung: wer wann warum auf ...