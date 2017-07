Palästinenserinnen unter Druck

Die Frauen im Gazastreifen dürfen ab sofort nicht mehr hinten auf dem Motorrad oder Moped mitfahren. Das hat das Verkehrsamt der palästinensischen Exklave verfügt, wie die in Jerusalem erscheinende arabische Onlinezeitung Kuds am 5. Juli berichtete. »Das passt nicht zu den muslimischen Regeln und Verpflichtungen«, zitieren die Gulf News einen Sprecher des Innenministeriums von Gaza. »Wenn Frauen Motorräder benutzen, können leicht ihre sensiblen Stellen offengelegt werden«, erklärte er zur Begründung. Bei Zuwiderhandlung drohen hohe Geldstrafen. Auch für den Fahrer, selbst wenn er der Ehemann oder Vater ist. Seit elf Jahren herrscht die Hamas über den Gazastreifen. Der Name bedeutet »Eifer« und besonders groß ist der, wenn es darum geht, die Bewegungsfreiheit von Frauen einzuschränken. Frauen, die im Badeanzug im Mittelmeer baden, sind nach diesem religiösen Gesellschaftsentwurf ebenso unislamisch wie Sportlerinnen in kurzen Hose...