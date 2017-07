Von einer Lady

Gwyneth Paltrow als Emma in der gleichnamigen Hollywood-Produktion (1996) verzückte Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit. Der vielfach ausgezeichnete Film richtete die Aufmerksamkeit auch auf die Verfasserin des zugrundeliegenden Romans: Jane Austen. Und er ist nicht das einzige Zeugnis für die Popularität der Werke dieser Frau, die vor 200 Jahren mit nur 41 Jahren starb. Denn es gibt insgesamt etwa 50 Verfilmungen – darunter auch der Kassenschlager »Stolz und Vorurteil« (2005) mit Keira Knightley in der Hauptrolle –, zahllose Fanseiten, Bücher zu ihrem Werk für die Schul- und Universitätslektüre. Das alles reflektieren Rebecca Ehrenwirth und Nina Lieke in ihrer neuen Biographie »By a Lady. Das Leben der Jane Austen«. Sie verweisen damit auch auf den erheblichen Einfluss von deren Romanen auf die gegenwärtige Kultur.

Jane Austen, mögen viele denken, das ist doch viel zu lange her. Gestelzte Sprache, viktorianisches Setting, komische Kleidung und keine Ab...