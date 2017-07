Ökodiktaturopfer des Tages: Autokonzerne

Empörung bei der Automobillobby. Wie die Wirtschaftswoche am Donnerstag meldete, wehren sich die vier größten Autoverbände der Welt in einem Brandbrief gegen einen Entschluss der chinesischen Regierung, bereits ab dem kommenden Jahr eine verpflichtende Quote für Elektroautos einzuführen.

Eigentlich schien alles geklärt: Nachdem es wegen der E-Auto-Quote Knatsch zwischen den deutschen Autobauern und Beijing gegeben hatte, griff die Bundeskanzlerin höchstpersönlich ein. Vermeintlich voller Verständnis für die Sorgen und Nöte der mit dem Bau von Elektrofahrz...