Mehr der Hau-Drauf-Typ

Wenig deutete beim Leichtathletikmeeting in Luzern am Dienstag abend auf ein Ereignis von überregionaler Bedeutung hin, als Speerwerfer Johannes Vetter zum ersten Versuch antrat. Die kleine Bahn war regennass, in Vetters Rücken stand sein Offenburger Trainer Boris Obergföll unter zwei, vielleicht drei Zuschauerreihen. Zur allgemeinen Verblüffung warf der gebürtige Dresdner dann zum ersten Mal in seinem Leben weiter als 90 Meter.

Und diese 90,75 Meter sollten nur der Auftakt zum Wettkampf seines bisherigen Lebens sein. Es folgten 91,06 Meter, 93,06 Meter, und schließlich lag Vetter nach dem vierten Versuch auf dem Bauch und blickte dem Wurfgeschoss nach, das sich erst in 94,44 Metern Entfernung in den Rasen bohrte. »Ja, Mann!« brüllte Vettel nach Bekanntgabe der Weite und ließ den antiken Speerwerfer zucken, der seit 2011 auf sein linkes Schulterblatt tätowiert ist. Nur einer hat mit dem Speer der 1986 eingeführten Bauart jemals weiter geworfen als er, und...