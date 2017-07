Der Staatsstreich

Zwölf Jahre sind nun schon vergangen, seit der renommierte Verlag C. H. Beck in Tatgemeinschaft mit dem nicht weniger angesehenen Strukturhistoriker Hans-Ulrich Wehler geschichtsamtlich festlegt hatte, was heute vor hundert Jahren geschah und was Friedrich Meinecke, der »führende Repräsentant der deutschen Geschichtswissenschaft« (Gerhard A. Ritter) als »Militärrevolution« völlig falsch erlebt haben muss. Damals, 2005, ging es darum, dass bei Beck die in halb Europa gedruckte »Kurze Geschichte der Demokratie« des Althistorikers Luciano Canfora nicht verlegt werden durfte. Unter anderem deshalb, weil Canfora unter Berufung auf Meinecke schrieb, dass Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg durch einen »staatsstreichähnlichen Akt abgesetzt« wurde. Beck-Cheflektor Dr. Detlef Felken stellte in einer an alle großen Feuilleton-Redaktionen verteilten Fehlerliste fest, es sei »falsch«, dass des Reichskanzlers Absetzung 1917 einem Staatsstreich nahegekommen sei...