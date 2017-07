Veränderte Machtverhältnisse

Die Konzentration in der globalen Containerschiffahrt beschleunigt sich rapide: Nach wochenlangen Gerüchten (jW vom 3. Juli) hat nun die staatseigene chinesische Reederei »Cosco Shipping« den privaten Eignern der »Orient Overseas Container Line« (OOCL) aus Hongkong eine Übernahme angeboten, der diese sofort zugestimmt haben. In der Branche überraschte die Höhe des Angebots: 6,3 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 5,7 Milliarden Euro) will Cosco gemeinsam mit dem ebenfalls staatlichen Hafenbetreiber »Shanghai International Ports Group« (SIPG) zahlen, 90 Prozent der OOCL-Anteile übernimmt Cosco, die übrigen zehn Prozent gehen an SIPG. Zum Vergleich: Weltmarktführer Maersk zahlt Oetker rund 3,7 Milliarden Euro für die Übernahme der unwesentlich kleineren Reederei »Hamburg Süd«.

Üblicherweise muss das Cosco-OOCL-Geschäft noch von den Kartellbehörden jener Länder genehmigt werden, die von beiden Reedereien bevorzugt angelaufen werden. Aktuell betrifft dies vo...