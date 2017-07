Trau keinem Ruderklub!

Einen wunderschönen guten Morgen! Nach dem 12. Spieltag der brasilianischen Meisterschaft im Balltreten für Jungs, dem »Brasileirão«, ist der Klub des ehemaligen Staatspräsidenten Lula, Corinthians aus São Paulo, als einziger noch ungeschlagen. Zehn Siege und zwei Remis hat der »Timão« auf dem Konto. Er dominiert nach Belieben. Am Wochenende war er im eigenen Alfredo-Schürig-Stadion auch für Atlética Ponte Preta aus Campinas eine Nummer zu groß. Als sich die Gäste schon in der Kabine wähnten, schlug Jádson zu, unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Jô auf 2:0, das war auch schon das Endresultat. Für den von Fábio Carille trainierten Tabellenführer war es in diesem Jahr das 26. Pflichtspiel ohne Niederlage.

Grêmio Porto Alegre, das Team von Lucas Barrios (ehemals BVB), verlor daheim 0:2 gegen den Avaí FC aus Florianópolis (Bundesstaat Santa Catarina, bekanntester Fan ist Extennisprofi Gustavo Kuerten), rutschte in der Tabelle auf Rang drei und hat nun zehn ...