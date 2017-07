Schönste Stellungen

In die Medien schaffte es das Ereignis nur auf regionaler Ebene, obwohl es allemal hochrangig war. Europas vier beste Faustballteams spielten am Samstag beim Mannheimer Turnverein 1880 Käfertal um den Champions Cup. Faustball? Ist das nicht so wie Volleyball, nur ein bisschen härter und viel bedeutungsloser?

Wahrscheinlich ist das Spiel schon im dritten Jahrhundert v. u. Z. im Süden Europas gespielt worden, es gibt kaum ältere Sportarten. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 240 vom römischen Kaiser Gordianus. Auf seiner »Italienischen Reise« entflammte dann Goethe 1786 für das »moderne öffentliche Schauspiel. Vier edle Veroneser schlugen Ball gegen vier Vicentiner (...), wegen der fremden Gegner lief das Volk unglaublich zu. Es können immer vier- bis fünftausend Zuschauer gewesen sein. (…) Ein lebhaftes Händeklatschen hört’ ich schon von weitem, jeder bedeutende Schlag war davon begleitet.«

Viel Beifall erhielten auch in Mannheim die kraft...