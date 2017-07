Sonderkonditionen für Neonazi

Seit Jahren stehen Polizei und Politik in Dortmund aufgrund ihres laxen Umgangs mit Neonazis in der Kritik. In der vorigen Woche wurde bekannt, wie auch das Jobcenter der westfälischen Großstadt den extremen Rechten entgegenkommt. So kam mit Siegfried Borchardt (Partei »Die Rechte«) ausgerechnet einer der bundesweit bekanntesten Neofaschisten in den zweifelhaften Genuss von Sonderkonditionen. Aufgrund seiner »bedenklichen Haltung zum Grundgesetz«, wie es in der Akte Borchardts geheißen haben soll, wurden die für jeden Bezieher von Hartz-IV-Leistung geltenden Mitwirkungspflichten für den unter seinem Spitznamen »SS-Siggi« bekannten 63jährigen außer Kraft gesetzt.

Während andere Bezieher von Sozial­leistungen regelmäßig bei den Jobcentern vorsprechen und Termine wahrnehmen müssen, wurden die Fragen rund um seinen Hartz-IV-Bezug mit Bor­chardt telefonisch oder schriftlich geklärt. Ein Sprecher begründete das Vorgehen der Behörde gegenüber dem Westdeutschen Ru...