Rotlicht: Polizei

»Gute Policey«, das war in der Frühen Neuzeit der Begriff für die geordnete Verwaltung des Gemeinwesens. »Policey-Gesetze« gab es bereits seit dem ausgehenden Mittelalter, aber im 17. und besonders im 18. Jahrhundert stieg ihre Zahl sprunghaft an. Sie regelten nach und nach sämtliche Bereiche der Gesellschaft: von der öffentlichen und privaten Sicherheit über die Ordnung des Wirtschaftslebens bis hin zu Fragen der Religion und der sogenannten Sittenzucht. In Günther Heinrich von Bergs »Handbuch des teutschen Policeyrechts« ist zu lesen: »Das Recht der Wohlfahrtspolicey enthält die Gesetze, Vorkehrungen und Anstalten, welche zum Zwecke haben, die Nachtheile des Volksmangels, der Ungesundheit, der häuslichen Unordnung, der Irreligiosität und des Aberglaubens, der Roheit und Unwissenheit, der Sittenlosigkeit, der zufälligen Unglücksfälle und der Hindernisse der Land- und Stadtwirthschaft abzuwenden.« Es ging, kurz gesagt, um Kontrolle und Disziplinierung in ...