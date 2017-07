Preußische Partisanen

Missmutig pisste der Himmel den Regen auf das Pflaster des Rosa-Luxemburg-Platzes, als dort am ersten Juliwochenende das Ende einer Ära, der Ära Frank Castorf, mit nichts anderem als einem zünftigen Straßenfest begangen werden sollte. Vorher hatte es drinnen die letzte Vorstellung vor der Sommerpause gegeben: Henrik Ibsens »Baumeister Solness«, die Geschichte eines gealterten Architekten, der (zumindest in dieser Version) darauf besteht, »Frank« genannt zu werden und mit einer jungen Frau – der verkörperten Jugend (Kathrin Angerer) – noch einmal letzte Fahrt aufzunehmen. Wohin sonst als hinauf in die Höhe, der stets notwendigen Zwischenstation auf dem zwangsläufigen Weg nach unten.

Die Inszenierung von Castorf war seit der Premiere 2014 gemeinhin als »bitter-ironisches Altherren-Selbstporträt« (Berliner Zeitung) wahrgenommen worden. Das Interieur des Intendantenbüros hatte sich zum Boulevardbühnenbild erhoben, und die selbstbezüglichen Scherze über die ver...