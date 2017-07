Blutige Eichhörnchen

Jugos! Ich erinnere mich an eine Episode aus den frühen 90ern in einem dieser semilegalen Berlin-Mitte-Clubs. Ich war beim Blicke-durch-den-Raum-schweifen-Lassen vielleicht tatsächlich einen Moment lang an einer Gruppe junger Männer hängengeblieben, vielleicht wegen ihres schon leicht aus der Mode gekommenen, aber auch von mir noch bevorzugten Leder-über-Jeansjacke-Styles. Da kam der kleinste und bestaussehende auf mich zu, stellte sich neben mich und stellte klar, dass es schlecht für mich ausgehen werde, wenn ich sie weiter anstarrte. Ich wies das zurück, aber er sagte nur: »Du hast mich verstanden«, und ging lässig zu den Seinen zurück. Ich war beeindruckt, nicht eingeschüchtert, ich komme aus Bayern, dem Teil von Deutschland, in dem man man als Individuum noch mediterrane Werte wie Stolz und Ehrbewusstsein mitbekommen hat. Und wahrscheinlich liebe ich die Jugos auch deswegen, weil ich mich eben nur eingeschränkt zu dem hiesigen Volksstamm zähle, der i...