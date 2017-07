»Ich komme als Mythos«

Als Sun Ra und sein Arkestra im September 1973 auf Europatournee im Pariser Olympia ein paar Gigs spielten, war die Stimmung zunächst wohl nicht allzu freundlich. In der Stadt herrschte der grimmige nachrevolutionäre Blues. Doch Sun Ra hatte den Vibe einer schöneren und besseren Welt auf fernen Planeten im Gepäck und heiterte damit die Leute ein wenig auf. Sie hatten es dringend nötig, und so waren selbst die französischen Kritiker gezwungen, sich von Sun Ra begeistern zu lassen. Er machte ihnen einen Mordsspaß. Sein Ägypten sei eher Dick und Doof und dem Flohmarkt nachempfunden: »Africa made in Chicago« – die ursprüngliche Heimat und Basisstation des Arkestra. Ungefähr so jedenfalls ist die Ankunft der Band in Paris in der Sun-Ra-Biographie »Space is the Place – The Lives and Times of Sun Ra« (Pantheon Books, NY, 1997) von John F. Szwed überliefert. Kurzum, das Arkestra war ein, wie man seinerzeit in Frankreich sagte, überaus (bedeutungs-)reicher Text.

