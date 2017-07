Gern so stark wie China und USA

Beim Treffen der Euro-Finanzminister am Montag abend in Brüssel ging es um den Schuldenstand der Banken und um eine »Vertiefung« der Währungsunion. Am Dienstag nachmittag sollte über einen Aktionsplan beraten werden, um die Risiken durch »notleidende« Kredite zu mindern. Gefordert werden darin unter anderem Leitlinien auch für kleinere Geldhäuser und eine EU-weite Überprüfung der unterschiedlichen Insolvenzregeln bis Ende 2018.

Ende 2016 erreichte die Summe der Darlehen mit hohem Ausfallrisiko bei europäischen Banken rund eine Billion Euro. Bei mehreren südeuropäischen Ländern ist die Quote besonders hoch. »Wir brauchen einen Zustand, dass sich endlich alle einmal an die Regeln halten«, sagte der österreichische Finanzminister Hans Jörg Schelling am Montag. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte zwar, angesichts der »schwierigen Situation« seien die italienischen Rettungen »ganz gut gelaufen«. Auch er kritisierte aber Unterschiede zwischen nati...