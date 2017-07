Die Discount-Bank

Nur fünf neue Geldinstitute bekamen seit 1980 von der niederländischen Zentralbank eine Lizenz. Mit Brand New Day (BND) hat es nun eine sechste geschafft. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Bislang waren Rentenfonds das Hauptgeschäft des Versicherers. »Durch unsere Banklizenz dürfen wir nun auch Rentenzahlung auf der Basis von Sparen anbieten«, freute sich Kalo Bagijn, einer der beiden Gründer, am Montag im Algemeen Dagblad (AD) über das seltene Ereignis.

Die Nachricht dürfte die Konkurrenz aufhorchen lassen. Bagijn und sein Kompagnon Thierry Schaap sind in der Branche als schlaue »Discount-Broker« bekannt, seitdem sie 2000 mit dem Investmentbüro Binck den Markt aufmischten. Das Erfolgsrezept erinnerte tatsächlich an Aldi, Lidl und Ikea: Binck nahm für eine Transaktion nur einen Bruchteil der Gebühren, die herkömmliche Broker verlangen. Schnell handelte deshalb die Hälfte der niederländischen Kleinanleger bei Binck.

2004 verkauften Schaap und Bagijn ...