Jetzt kommt die Hetzkampagne

Nach den tagelangen Demonstrationen unter Beteiligung Hunderttausender fokussieren fast alle in Parlamenten vertretenen Parteien auf die brennenden Autos und geplünderten Geschäfte während des G-20-Gipfels. Die noch unaufgeklärten Gewalttaten sollen nun als Anlass für Übergriffe auf oppositionelle Zentren herhalten.

»Wir haben am Wochenende gesehen, wie wichtig das Thema innere Sicherheit ist und wie wir auch unseren Sicherheitskräften danken müssen dafür, dass sie gegen jede Form von Gewalt entschieden vorgehen«, sagte die CDU-Vorsitzende am Montag auf einer Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberfränkischen Kloster Banz. Merkel hatte sich während des G-20-Gipfels in Hamburg bewirten lassen, während draußen die größten sozialen Unruhen der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik stattfanden. Sie versprach polizeiliche Aufrüstung.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière äußerte: »So etwas wie die Rote Flora, besetzte Häuser in Berlin und so etwas, was ...