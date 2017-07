Erneute Ausstände bei Amazon

Erneut wird der Onlineversandhändler Amazon bestreikt. Beschäftigte der Standorte Leipzig, Graben bei Augsburg, Bad Hersfeld, Rheinberg und Werne haben am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Sie sind damit einem Aufruf ihrer Gewerkschaft Verdi gefolgt. Allein in Leipzig rechnete die Gewerkschaft in Früh-, Mittel- und Spätschicht mit einer Beteiligung von bis zu 400 Kolleginnen und Kollegen – was in etwa je 40 Prozent der Schicht entsprechen dürfte. »Heute ist Prime Day bei Amazon, jede Stunde gibt es ein neues Sonderangebot, da haben Streiks eine besondere Wirkung«, sagte der Leipziger Streikleiter Thomas Schneider.

Der Konzern hingegen bestreitet das. Auch dieser Ausstand ha...