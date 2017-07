Fitnessprobleme

Dreißig Kilo habe er seit Weihnachten abgespeckt, berichtete Kevin Pannewitz vorige Woche im Fachblatt Kicker. Der 25jährige, dem einst bei seinem Ausbildungsverein Hansa Rostock und später beim VfL Wolfsburg Talent bescheinigt worden war, arbeitet auf sein Comeback hin. Im Dezember trug er noch das garantiert mächtig über dem Ranzen spannende Trikot des Landesligisten Oranienburger FC Eintracht. Über seinen Schwager Timmy Thiele besorgte sich Pannewitz, der seine Brötchen zwischenzeitlich auch als Hausmeister verdiente, ein Probetraining bei dessen aktuellem Klub Carl Zeiss Jena. Und der Neudrittligist schlug zu. Zwölf Tage trennen den Defensivakteur heute noch von der Rückkehr auf die – na ja, zumindest größere Fußballbühne. Am übernächsten Sonnabend startet Jena in Wiesbaden beim SV Wehen in die Saison.

