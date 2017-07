Über Gewalt ist viel die Rede nach dem G-20-Gipfel in Hamburg. Grob vernachlässigt wird dabei die Polizeigewalt, etwa bei der Zerschlagung der »Welcome to Hell«-Demo am vergangenen Donnerstag. Für den DLF berichtete Axel Schröder von der Spitze des Protestzuges, wo nach Verhandlungen zwischen Veranstaltern und Polizei gerade die Entmummung der Teilnehmer im Gang war, als weiter hinten »Ordnungskräfte« mit massiver Gewalt in die Menge preschten, und zwar ohne dass vorher Gewalt von Demoteilnehmern ausgegangen war, wie Schröder auch unter Berufung auf Kollegen von DKultur und NDR in Liveschaltungen berichtete. »Unverhältnismäßig« war sein freundlicher Ausdruck für das Vorgehen der Einsatzkräfte.

Von einem polizeilichen Übergriff berichteten am Sonntag im Hamburger FSK zwei Vertreter des Ravekollektivs »Alles Allen«, das unter anderem zur Demo »Lieber tanz’ ich als G 20« am Dienstag vor einer Woche aufgerufen hatte. Sie waren am Samstag abend mit einem Sounds...