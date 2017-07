Das Ende von Goldman Sachs?

Sie bilden einen großen Teil des politischen Personals aus. Bei Goldman Sachs gingen etwa der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi und US-Finanzminister Steven Mnuchin in die Lehre. Der frühere EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso wurde nach seiner Amtszeit mit offenen Armen bei der Investmentbank empfangen.

Droht dem Imperium nun das baldige Ende? Der Investmentfonds von Goldman Sachs »leide« unter hohen Kapitalabflüssen, meldete die Financial Times (FT) am Montag. Anleger hätten in diesem Jahr bislang geschätzte 26,7 Milliarden US-Dollar (23,4 Milliarden Euro) aus den Fonds der Goldman Sachs Asset Management (GSAM) abgezogen. Dabei stützt sich die Zeitung auf Daten des Analysehauses Morningstar. Goldman Sachs schnitt demnach so schlecht ab wie kein anderes Fondshaus.

Die Abflüsse kämen für Goldman Sachs zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Bank habe wegen schrumpfender Gewinne im klassischen Kapitalmarktgeschäft versucht, die Vermögen...