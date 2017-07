»Investoren wird Land für 99 Jahre zugesprochen«

Die Weltagrarorganisation FAO hat in einem Bericht geschrieben, dass Kleinbauern maßgeblich die Versorgung mit Nahrungsmitteln sicherstellen. Hierzulande herrscht eher die Auffassung vor, nur die industrielle Landwirtschaft könne langfristig die Weltbevölkerung ernähren. Wie wird dies in Tansania gesehen?

Nach allem, was wir über Landwirtschaft wissen, können die Kleinbauern durch ihre Produktion die Welt ernähren. 80 Prozent der Arbeitskräfte in Tansania sind Bauern. Für gewöhnlich bewirtschaften sie je zwei Hektar Land. Unsere Regierung sagt, wir müssen Investoren ins Land holen, um die Ernährung zu sichern. Aber wir machen schon jetzt die Erfahrung, dass diese gar keine Nahrungsmittel für den tansanischen Markt anbauen, sondern sogenannte Cash-crops, also Erzeugnisse für den Export. In Tansania werden zum Beispiel 95 Prozent des angebauten Mais von Menschen gegessen. Es gibt aber einen Investor, der Mais in großem Stil anbaut, ihn dann jedoch als Futte...