Streit um Hebron

Der historische Kern der palästinensischen Stadt Al-Khalil, international bekannt unter dem Namen Hebron, gilt seit dem 7. Juli als Weltkulturerbe Palästinas. Einen entsprechenden Beschluss fasste der dafür zuständige Ausschuss der UNESCO am vorigen Freitag mit zwölf gegen drei Stimmen. Die Vertreter von acht Staaten enthielten sich. Die Entscheidung des Komitees enthält auch die Feststellung, dass das Objekt »gefährdet« sei. Das bedeutet erstens, dass schneller Hilfsgelder zum Erhalt fließen könnten, und stellt zweitens ein politisches Alarmsignal an die internationale Gemeinschaft dar. Die Regierungen Israels und der USA hatten die Einstufung als Weltkulturerbe massiv bekämpft und kritisieren sie jetzt als »Affront gegen die Geschichte« – so die Vertreterin der USA bei den Vereinten Nationen, Nimrata »Nikki« Haley.

Al-Khalil, hebräisch Chewron, liegt etwa 30 Kilometer südlich von Jerusalem. Es ist die größte Stadt des Westjordanlands, das seit 1967 unter...