Noch mehr Exporte

Man staunt, dass in anderen Ländern überhaupt noch produziert wird. Die deutschen Exporte sind im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 14,1 Prozent auf 110,6 Milliarden Euro gestiegen, erklärte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden. Die Unternehmer sind unersättlich. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnte, der Erfolg der deutschen Außenwirtschaft sei durch politische Risiken so gefährdet wie noch nie.

Wie kommt es, dass die BRD die Welt mit Waren überschwemmt? Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung verwies am Montag auf wirtschaftliche Zusammenhänge.

Die Lohnstückkosten, der Anteil, den Unternehmer für eine produzierte Einheit an Arbeitskosten (Sozialabgaben, Zuschläge usw.) ausgeben müssen, lägen in Deutschland rund acht Prozentpunkte unter dem Durchschnitt des Euro-Raums. Auch wenn die Wissenschaftler in den vergangenen Jahren einen »Schritt z...