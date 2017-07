Aus Avantgarde wird sozialistischer Realismus

Zu den aktivsten Streitern für eine neue Kunst nach dem Oktober 1917 zählten zweifellos jene Künstler, die sich selbst als »Linke« verstanden – sie hatten die Ideen der internationalen Avantgarde z. T. auf ganz radikale Weise weiterentwickelt und schlossen sich in der Bewegung des »Proletkult« und besonders in der 1922 gegründeten »Linke Front der Künste« (LEF) zusammen. Mit der Theorie einer »Produktionskunst«, die vor allem durch Boris Arwatow (1896–1940) und Nikolai Tarabukin (1889–1956) propagiert wurde, oder der Vorstellung vom Künstler als Ingenieur (Wladimir Tatlin, 1885–1953) und anderen Positionen der »linken« Strömungen war eine oft rigorose Ablehnung des sogenannten kulturellen Erbes verbunden. Wie Clara Zetkin in ihren Erinnerungen an ein Gespräch mit Wladimir Iljitsch Lenin mitteilte, hatte dieser ein distanziertes Verhältnis zur Avantgarde, während der Volkskommissar für das Bildungswesen, Anatoli Lunatscharski (1875–1933), ihr wohlwollend g...