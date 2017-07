Lausanne. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entscheidet am Dienstag in Lausanne darüber, ob die Olympischen Sommerspiele 2024 und 2028 in einem Rutsch vergeben werden dürfen. Es wäre ein historisches Novum. Die Mehrheit der Delegierten dürfte dem Vorschlag zustimmen, den die IOC-Exekutive am 9. Juni eingebracht hat. »Ich sehe keine große Brisanz«, sagte IOC-Exekutivmitglied und Skiweltverbandspräsident Gian Franco Kasper. »In der Vollversammlung wird es bestimmt ein paar Diskussionen geben, aber mein Eindruck ist: Die Sache ist gelaufen.«

Paris und Los Angeles sind die einzigen verbliebenen Kandidaten für die Ausrichtung der Spiele 2024. Wer den Zuschlag...