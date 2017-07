Vor Beginn seiner diesjährigen Meisterschaften hatte sich der All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) sozusagen traditionsgemäß der Lächerlichkeit preisgegeben. Es sei nicht erwünscht, ließ er verkünden, dass die Veranstaltung von Zuschauern zur Verbreitung ihrer Ansichten missbraucht werde. Ordnungspersonal und Schiedsrichter hätten Anweisung, unterbindend einzuschreiten.

Wie der Telegraph am 30. Juni unter der Überschrift »Wimbledon verbittet sich aus Angst vor Ausbruch des Corbynismus politische Lieder und Slogans« präzisierte, zielte dies auf politische Botschaften auf Kleidung, Transparenten u. ä.; insbesondere befürchtete man »Oooh, Jeremy Corbyn«-Gesänge (frei nach einer Melodie der White Stripes), die im Vereinigten Königreich in diesem Sommer so gut wie jedes Volksfest lautstark begleiten.

Die Betulichkeit des AELTC tat schon im Vorfeld ihr Bestes, um die Dämonen einzuladen, die doch gebannt werden sollten: die Dämonen der Farce.

Explizit v...