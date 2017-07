Re: Urlaub trotz Terror

Tourismus in Tunesien

Die Sendung begleitet eine Angestellte in einem großen Hotel im tunesischen Sousse. Hier hatte im Jahr 2015 ein islamistischer Attentäter 38 Touristen am Strand erschossen. Derzeit läuft in Tunis der Prozess gegen Sicherheitspersonal und Polizisten, die bei dem Anschlag vor zwei Jahren falsch agiert haben sollen. Die Stimmung im Hotel, bei den Bediensteten wie bei den Touristen, ist angespannt.

Arte, 19.40

Exclusiv im Ersten: Keine Luft zum Atmen

Die Abgastricks von Industrie und Politik

Menschen, die mit Atemwegserkrankungen kämpfen, Autokonzerne, die mit zu hohen Schadstoffwerten tricksen, eine Politik, ...