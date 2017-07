Gemütliche Rituale

Das Problem ist ja, dass sie auch nicht wissen, was sie wollen. Einerseits sagen sie jetzt, man solle sich an festen Gewohnheiten orientieren und viele persönliche Rituale pflegen, damit man nicht alles durcheinanderbringt und einen Halt im Leben hat, weil um einen herum immer alles komplizierter wird. Ich telefoniere seit 38 Jahren mittwochs um 19 Uhr mit meiner Cousine und trinke dabei einen Sherry, und sie trinkt auch einen Sherry, wobei ich manchmal denke, sie trinkt zwei oder drei, aber das ist ein anderes Thema. Und man soll sich eben nicht komisch vorkommen, wenn man wie ich die Zeitung immer von hinten liest und die erste Tasse Kaffee ohne Zähne trinkt, weil das ja keinen was angeht, aber was Gemütliches hat.

Persönliche Rituale dürfen auch gemütlich sein und müssen gar nicht so kompliziert und aufwendig sein wie diese uralten Zeremonien, die sie einem im Fernsehen zeigen, »Rituale der Völker« oder so. Das ist immer sehr interessant, aber ich habe...