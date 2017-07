Diesel-Skandal: Winterkorn wusste Bescheid

Es ist mittlerweile fast zwei Jahre her, dass die US-Umweltbehörde EPA die systematische Manipulation von Abgaswerten in Dieselfahrzeugen des Volkswagen-Konzerns öffentlich machte – und Schadenersatzforderungen in zweistelliger Milliardenhöhe erhob. Spätestens seit Januar gibt es vielerlei Hinweise darauf, dass der damalige VW-Chef Martin Winterkorn lange vorher über den flächendeckenden Betrug informiert war. Vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages gab er sich dennoch völlig ahnungslos (siehe jW vom 20. und 21.1.).

Im US-Ermittlungsverfahren hat ein Kronzeuge Winterkorn nun offenbar schwer belastest. Wie Bild am Sonntag berichtete, sagte ein früherer VW-Abgasspezialist aus, er habe dem damaligen Vorstandsvorsitzenden sowie VW-Markenchef Herbert Diess bei einem Treffen am 27. Juni 2015, also gut zwei Monate vor den Enthüllungen, detailliert die Betrugssoftware erklärt. Mit dem Programm wurden weltweit etwa elf Millionen Fahrzeuge manipuliert, darunt...