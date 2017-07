Kapitalisten in China

Es handle sich um ein »Experiment«, teilte die chinesische Zentralbank (People’s Bank of China, PBC) am 3. Juli mit. Die Volksrepublik hat den Markt für chinesische Staatsanleihen für ausländische Investoren geöffnet. Zehnjährige Bonds bringen eine durchschnittliche Rendite von rund drei Prozent, schätzt Uwe Siegmund, »Chefinvestmentstratege« der R-und-V-Versicherung. Finanzhaie frohlocken: Deutsche Staatspapiere werden mit einem popeligen halben Prozent verzinst, will man den USA eine Dekade lang Geld leihen, bekommt man immerhin noch rund 2,4 Prozent Zinsen.

Bislang durften ausländische Spekulanten auf dem chinesischen Finanzmarkt kaum mitmischen. Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg schätzt ihren Anteil auf weniger als 1,5 Prozent. Zugang sollen laut PBC nur »qualifizierte« Investoren wie Zentralbanken, staatliche Fonds und andere große Finanzinstitutionen haben. Vergangenen Dienstag berichtete die Zentralbank, am ersten Handelstag seien Anleihen im W...