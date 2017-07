»Werden unsere gefangenen Genossen befreien«

Wie Zehntausende politische Aktivisten wurden auch Sie im September 2016 für neun Monate in Untersuchungshaft gesteckt. Was war der Grund für Ihre Festnahme?

Meine Verhaftung war vollkommen politischer Natur und erfolgte ohne legale Basis. Ich wurde beschuldigt, an der Beerdigung für Zakir Karabut teilgenommen zu haben. Er war einer der 102 Märtyrer des Ankara-Massakers am 10. Oktober 2015. Er starb bei dem Angriff, der durch den IS begangen wurde – offenbar mit der Hilfe des türkischen Geheimdienstes. Seit ich dort eine Rede im Namen der Demokratischen Partei der Völker, HDP, hielt, wurde ich auch von den Behörden attackiert. Ich hatte vor meiner Inhaftierung keine Möglichkeit, mich vor einem Richter zu verteidigen. Die Verhandlungen über meinen Fall werden nach der Freilassung weitergehen, die erste Anhörung wird am 6. November stattfinden.

Wie ist die Situation für die politischen Gefangenen in der Türkei?

In den Gefängnissen leben die aus politischen Grü...