Ein revolutionärer Journalist

Wer sich mit der Entwicklung der weltweiten schwarzen Revolution des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt, kommt an dem Meisterwerk »Die Verdammten dieser Erde« des Psychiaters und Revolutionärs Frantz Fanon (1925–1961) nicht vorbei. Es galt seit seiner Veröffentlichung 1961 von Accra in Ghana bis nach Oakland in Kalifornien als das »Handbuch der schwarzen Revolution«.

Dieses Werk, das sowohl eine psychologische Studie als auch eine Diagnose des französischen Kolonialismus in Algerien ist, gab den antikolonia­len Militanten einen tiefen Einblick in die wahre Natur des Imperialismus und über die explosionsartige Ausbreitung des Widerstands dagegen. Kathleen Neal Cleaver, ehemalige Anführerin der Black Panther Party, schrieb wiederholt darüber, dass Fanon einen »erheblichen« Einfluss auf die schwarzen Revolutionäre in den USA hatte.

Bevor Fanons »Die Verdammten dieser Erde« – im Original auf Französisch »Les Damnés de la Terre« – kurz vor seinem Tod veröffentlic...