Späte Aussicht auf ein bisschen Gerechtigkeit

Dem Duisburger Landgericht steht ein Mammutprozess bevor. Anfang Dezember soll endlich das Verfahren wegen der »Loveparade«-Tragödie von Duisburg eröffnet werden, das gab das Gericht vergangene Woche bekannt. Zur Erinnerung: 21 Menschen waren vor nunmehr fast sieben Jahren, am 24. Juli 2010, während des Großevents in der Ruhrgebietsmetropole ums Leben gekommen. Mehr als 650 weitere wurden bei der Massenpanik verletzt, viele schwer. In der Folge war sowohl dem Veranstalter als auch den Behörden und nicht zuletzt dem damaligen Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) Fahrlässigkeit und Versagen vorgeworfen worden.

Ob es überhaupt noch zum Prozess kommen würde, war lange Zeit fraglich. Noch im April 2016 hatte das Duisburger Landgericht die Eröffnung eines Hauptverfahrens mit der Begründung abgelehnt, eine Anklage habe keine Aussicht auf Erfolg. Gegen diesen Beschluss hatten die Staatsanwaltschaft und mehrere Nebenklagevertreter Beschwerde eingelegt, der das O...