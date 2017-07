UNO für Nuklearwaffenverbot

Fast zwei Drittel der UN-Mitglieder haben am Freitag einem Vertrag zugestimmt, der den Besitz von Atomwaffen generell verbietet. Die Unterzeichner des »Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons«, wie die offizielle englische Bezeichnung lautet, verpflichten sich außerdem, Atomwaffen »unter keinen Umständen« zu entwickeln, zu testen, herzustellen oder anderweitig zu erwerben, sie weiterzugeben oder auf ihrem Territorium stationieren zu lassen.

Der Vertrag wird vom 20. September an zur Unterzeichnung ausliegen. Sobald er von 50 Staaten ratifiziert, also von deren Parlamenten gebilligt ist, wird er rechtskräftig. Da er bei der Abstimmung am 7. Juli von 122 der 193 UN-Mitglieder b...