Opposition zeigt Stärke in Istanbul

Mehrere hunderttausend Menschen haben sich am Sonntag in Istanbul zu einer Großkundgebung des türkischen Oppositionsführers Kemal Kilicdaroglu versammelt. Die Veranstaltung im Stadtteil Maltepe am Marmarameer bildet den Abschluss eines mehr als dreiwöchigen »Marsches für Gerechtigkeit« des Oppositionsführers. Auch die linke und prokurdische Partei HDP und weitere linke Gruppen hatten die Aktion unterstützt.

Der 68jährige Vorsitzende der kemalistischen Republikanischen Volkspartei (CHP) hatte die mehr als 420 Kilometer von Ankara nach Istanbul komplett zu Fuß bewältigt. Zuletzt folgten ihm täglich Zehntausende Menschen auf seinem Marsch. Be...