Der Hamburger Europa-Abgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) erklärte am Sonntag zum Ausgang des G-20-Gipfels:

Die Abschlusserklärung des G- 20-Gipfels ist eine Kapitulation vor den Herausforderungen unserer Zeit. Das Bekenntnis der G 20 zu offenen Märkten ignoriert die ökonomischen Verwerfungen durch Freihandelsabkommen, die große Konzerne begünstigen. Wir brauchen eine Abschöpfung obszöner Vermögen für Zukunftsinvestitionen in die öffentliche Infrastruktur und gegen Klimawandel, Sanktionen gegen Steueroasen sowie die Austrocknung der Terrorfinanzierung. Es ist unfassbar, dass etwa Banken unter Kontrolle des sogenannten IS weiterhin Zugang zum SWIFT-System für internationale Transaktionen haben.

Das »Internationalen Zentrum B 5« in Hamburg veröffentlichte am Samstag abend eine Stellungnahme zur Razzia in seinen Räumlichkeiten:

Am 8. Juli fand ein gut vorbereiteter Angriff auf das Internationale Zentrum B 5 und umliegende nicht zum Zentrum gehörende Räumlichke...