Brechmittel des Tages: »Global-Citizen-Festival«

Wenn es einen Gott gäbe und der Gerechtigkeitssinn besäße oder zumindest rachsüchtig wäre, dann hätte er am Donnerstag abend einen Blitz auf die »Barclay-Card-Arena« in Hamburg geschleudert. Was beim »Global-Citizen-Festival« in der Konzerthalle – von den Medien quasi als Samaritermeeting gefeiert – zusammengelogen und -geheuchelt wurde, dürfte das Konto der Menschheit an Übertretungen des achten Gebots (Du sollst nicht falsch Zeugnis reden) weit überzogen haben.

Schon die Behauptung der Organisatoren, das Festival helfe, Armut, Hunger und andere Geißeln der Menschheit zu beseitig...