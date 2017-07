Frieden schaffen ohne Gaffen

Selbstverständlich empfinden alle – ausgenommen die Gaffer selbst – das Verhalten all jener, die Unfallopfer, Schwerverletzte und Leichen am Straßenrand oder in brennenden Häusern beglotzen und begaffen und mit diesem Brachialvoyeurismus auch noch die Arbeit der Hilfskräfte behindern, moralisch als abstoßend, unbegreiflich, widerwärtig und juristisch als ahndungswürdig ordnungswidrig bis kriminell.

Die Absonderung von Empörung allein ist unfruchtbar. Sensationslüsternheit, auch angesichts des Todes anderer, ist alles andere als neu. Zu den Zeiten, in denen Menschen in nahezu allen Teilen der Welt öffentlich verstümmelt oder gehenkt, verbrannt, gesteinigt, aufgehängt, gepfählt, gevierteilt und auf jede erdenkliche Art vom Leben zum Tode befördert wurden – dies nur zum Thema Beförderung –, handelte es sich um Volksbelustigung, um Massenvergnügungen mit G...