Alle geben Holm recht

Die sich in der BRD explosiv zuspitzende Konkurrenzsitua­tion auf dem »Wohnungsmarkt«, hat Bauministerin Barbara Hendricks (SPD) dazu veranlasst, in der Donnerstagausgabe des Handelsblattes eine Grundgesetzänderung zu verlangen. Die Forderung bezieht sich allerdings lediglich auf das Verhältnis von Bund und Ländern in fiskalischen Fragen. Die Ressortchefin monierte erneut den Umgang fast aller Bundesländer mit dem sozialen Wohnungsbau.

Laut Hendricks’ Ministerium ist im Jahr 2016 von den 1,5 Milliarden Euro, die den Ländern zweckgebunden zusätzlich zur Verfügung gestellt worden seien, kaum etwas im sozialen Wohnungsbau angekommen. Denn 2016 seien BRD-weit lediglich 24.000 neue Sozialwohnungen gebaut worden, das sind nur 10.000 mehr als 2015. Demgegenüber fallen jährlich 80.000 Einheiten aus der Sozialbindung und werden damit der Konkurrenz der Mietinteressenten preisgegeben, die sich für ein Dach überm Kopf gegenseitig in Solvenz und Wohlverhalten überbiet...